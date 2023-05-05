На Пехотинцев сгорели два автомобиля

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На улице Пехотинцев в Екатеринбурге ночью 5 мая сгорели два автомобиля. Огонь охватил машины, припаркованные возле одной из многоэтажек.

- В 03:55 поступило сообщение о пожаре. На площади три квадратных метра повреждены моторный отсек автомобиля Hyundai Solaris и кузов автомобиля ВАЗ-2107, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении пожара была задействована одна единица техники и шесть человек личного состава. Пожар был потушен в течение двух минут.

Напомним, в Екатеринбурге ночью, 11 марта, спасатели МЧС получили вызов на улицу Техническую. Водитель автомобиля Chevrolet Lacetti попал в ДТП, после чего машина вспыхнула.

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