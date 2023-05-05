В Екатеринбурге Volkswagen сбил подростка на велосипеде

Подростка доставили в больницу. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге иномарка сбила подростка на велосипеде. Парень получил травмы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

Авария произошла вечером 4 мая на улице Полюсная, 9. 20-летний водитель Volkswagen Polo при повороте наехал на подростка, который на велосипеде двигался навстречу.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

- В результате ДТП пострадал несовершеннолетний велосипедист – 16-летний мальчик, с места ДТП бригадой скорой медицинской помощи доставлен в лечебное учреждение, - рассказали в городском ГИБДД.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливает все обстоятельства случившегося.

Ранее на ЕКАД произошло массовое ДТП. На улице Высоцкого два грузовика смяли легковушку. Возле машин очевидцы заметили следы крови. Однако по предварительной информации, при столкновении никто не пострадал. На месте аварии работали медики и сотрудники ГИБДД.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru