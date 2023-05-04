Уголовное дело молодых людей передано в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудят двух мошенников за хищение нескольких миллионов рублей. Под видом инвестиций они выманивали средства у людей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В августе 2021 года 23-летний уроженец Ижевска и 21-летний уроженец Уфы решили вместе заработать незаконным путем. Молодые люди претворялись денежными экспертами и общались с людьми в интернете. Они убеждали жертв, что те выиграли бесплатные курсы по инвестированию.

- После того, как потерпевшие вносили денежные средства в виде инвестиций на банковский счет, а затем переводили на обезличенные криптокошельки, обвиняемые похищали средства, - рассказали в ведомстве.

Тогда деньги постиравших перечислялись на счета мошенников. Таким образом молодые люди с августа 2021 года по май 2022 года смогли обманом забрать у людей больше 8,5 миллионов рублей. На парней возбудили уголовное дело. Оно уже передано в суд.

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