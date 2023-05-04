Бастрыкин заинтересовался случаем погибшего полугодовалого малыша из Нижнего Тагила

Александр Бастрыкин взял ситуацию на свой контроль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава СК России заинтересовался случаем погибшего полугодовалого малыша из Нижнего Тагила. Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о расследовании обстоятельств дела. Об этом сообщает Следственный комитет России.

- Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, - рассказали в ведомстве.

Напомним, что шестимесячный ребенок погиб 23 февраля 2023 года. За день до этого мама малыша обращалась в больницу, где врачи не увидели серьезных проблем у мальчика. Они сказали, что у ребенка просто режутся зубы, из-за чего и подскочила температура. Как оказалось, у мальчика был острый ларингит. Однако диагноз врачи смогли озвучить только после смерти ребенка.

Следственный комитет по Свердловской области уже расследует уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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