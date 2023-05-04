В Екатеринбурге женщина нашла на улице кредитку и потратила с нее несколько тысяч

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ранее судимая местная жительница нашла на улице банковскую карточку, но не стала возвращать ее законному владельцу, из-за чего стала фигурантом уголовного дела.

В полицию обратилась 50-летняя женщина, которая рассказала, что накануне потеряла свою кредитку, а позже обнаружила списание четырех тысяч рублей.

- Злоумышленницу оказалась ранее судимая за кражу 54-летняя местная жительница. Она дала признательные показания и при опросе пояснила, что нашла банковскую карту потерпевшей на улице, после чего у нее возник умысел на хищение денежных средств, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета», теперь уралочке грозит до шести лет лишения свободы.