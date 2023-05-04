За лето в Свердловской области отремонтируют 208 километров дорог

В Екатеринбурге планируют отремонтировать 19 дорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

За новый сезон дорожники отремонтируют в Свердловской области 208 километров дорог. Это превысит прошлогодние показатели на 14%. Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Больше половины объектов будут отремонтированы благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Масштабные работы начались в области уже в начале мая.

- В рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги» предстоит построить, реконструировать и отремонтировать 121 километр региональных автомобильных дорог. По поручению губернатора Евгения Куйвашева мы продолжаем уделять особое внимание состоянию мостов и путепроводов, – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

За 2023 год необходимо благоустроить 11 мостов и путепроводов, которые находятся в регионе. В Екатеринбурге планируют отремонтировать 19 дорог, которые превышают 18 километров. Также в городе обновят светофоры на 27 перекрестках. В Нижнем Тагиле будут ремонтировать пять участков, протяженностью 5,4 километра. Помимо этого, работы проведут в деревнях и поселках, таких как Косья, Ис, Савина Горка, Таборы, Бродово, Часовая.

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