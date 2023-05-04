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НовостиОбщество4 мая 2023 16:56

Поток туристов, которые едут в Свердловскую область, вырос уже на 15%

С начала год регион посетили уже 800 тысяч путешественников
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
С начала год регион посетили уже 800 тысяч путешественников

С начала год регион посетили уже 800 тысяч путешественников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поток туристов, которые едут в Свердловскую область, вырос уже на 15%, если сравнивать с показателями прошлого года. За четыре месяца с января по апрель включительно регион посетило более 800 тысяч путешественников.

- Мы проанализировали показатели 2019-2022 годов и ожидаем, что Свердловскую область в 2023 году посетят более трех миллионов туристов, - заявила во время пресс-конференции директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Эльмира Туканова.

По ее словам, в настоящее время сократилось пребывание в гостиничных номерах и их бронирование, однако увеличилось число поездок. Сейчас наиболее популярен активный отдых: сплавы по рекам Исеть и Чусовая, восхождения на горы, экологический туризм.