Определена дата матча «Урала» с «Краснодаром» в борьбе за суперфинал Кубка России

«Шмели» встретятся с «Быками» на их арене 17 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стала известна точная дата матча «Урала» с «Краснодаром» в борьбе за суперфинал Кубка России. «Шмели» встретятся с «Быками» на их арене 17 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

- Битва за выход в Суперфинал будет легендарной! Разберем вчерашние ошибки и отдадим все силы на поле! Ни шагу назад, - уточнили в пресс-службе ФК «Урал».

Напомним, накануне уральцы на домашнем стадионе уступили московскому ЦСКА со счетом 1:2 и лишились возможности пройти в суперфинал напрямую, теперь за эту путевку придется побороться в финале пути регионов.

О вчерашнем поражении «шмелей» высказался и мэр Екатеринбурга. По словам Алексея Орлова, история команды насчитывает почти сто лет, и за это время были и триумфы, и поражения.