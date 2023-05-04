В Красноуфимске задержали 37-летнего мужчину с крупной партией наркотиков

Мужчине грозит реальный срок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноуфимске задержали мужчину, у которого при себе нашли запрещенные вещества. Свердловчанин перевозил крупную партию наркотиков. Об этом сообщили в МО МВД России «Красноуфимский».

Накануне патрульные и сотрудники ГИБДД в ходе рейда задержали отечественный автомобиль. В салоне, в кармане пассажирской двери были найдены наркотические средства. Водителя машины задержали, а подозрительную находку отправили на исследование.

- Вскоре было установлено, что изъятым веществом оказалась наркотическая курительная смесь. Вес изъятого составил 2,067 грамм, - рассказали в полиции.

Водителем оказался 37-летний местный житель. Ранее он не был судим. В ходе опроса свердловчанин признался, что вещества купил в интернете, а продавать их не собирался.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за приобретение и хранение наркотиков. Мужчине грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Помимо этого, на него составили административный материал, поскольку свердловчанин отказался проходить медицинскую проверку на опьянение.

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