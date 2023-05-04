Мэр Екатеринбурга передал ветерану Великой Отечественной войны дубликат ордена

Главе Екатеринбурга удалось торжественно вручить орден Отечественной войны II степени. Фото: Telegram-канал Алексея Орлова

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вручил дубликат ордена ветерану Великой Отечественной войны. До этого у пожилой женщины награду похитили. Об этом рассказал глава города у себя в социальных сетях.

Вера Кузьминична Максимова еще в 12 лет стала участницей Великой Отечественной войны. Женщина вступила в ряды Черниговско-Волынского партизанского соединения. И так и прошла до Победы.

Недавно Алексей Орлов лично приезжай поздравить пенсионерку с Международным женским днем. Тогда женщина рассказала, что у нее похитили орден Отечественной войны II степени. Мэр города пообещал изготовить для ветерана новую награду. И 4 мая главе Екатеринбурга удалось торжественно вручить его женщине.

Церемония вручения прошла 4 мая. Фото: Telegram-канал Алексея Орлова

- Обещание выполнено. На торжественном приеме ветеранов я вручил Вере Кузьминичне награду. Она была счастлива, - сообщил в своем Telegram-канале градоначальник.

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