В Екатеринбурге спасатели потушили пожар в промзоне у уральского турбинного завода

В 19:40 по местному времени открытое горение на месте пожара ликвидировано Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге спасатели потушили пожар, который вспыхнул на промышленной площадке рядом с уральским турбинным заводом. Как оказалось, огонь охватил территорию площадью 100 квадратных метров, горели металлическая стружка и сухая растительность.

- В 19:40 по местному времени открытое горение на месте пожара ликвидировано, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

В ведомстве напомнили, что сигнал о возгорании на улице Фронтовых Бригад на пульт дежурного поступил в 17:43 по местному времени. Для тушения огнеборцы применяют пенную атаку. В 18:44 пожар был локализован.

По словам спасателей, угрозы распространения огня нет, информации о пострадавших не поступало. На месте происшествия работают пять единиц спецтехники и 27 человек личного состава.