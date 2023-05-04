Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 мая 2023 14:41

В Екатеринбурге патрульные задержали рецидивиста, который перевозил партию наркотиков

Полицейские заметили подозрительного прохожего в переулке Парковом
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Как выяснилось, 30-летний екатеринбуржец уже имел проблемы с законом

Как выяснилось, 30-летний екатеринбуржец уже имел проблемы с законом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге патрульные задержали рецидивиста, который перевозил партию наркотиков. Полицейские заметили подозрительного прохожего во время дежурства 2 мая в переулке Парковом. При виде силовиков мужчина заметно занервничал.

- После при личном досмотре мужчины у него был обнаружен пакетик с неизвестным веществом. Впоследствии согласно проведенной экспертизе было установлено, что изъятое является наркотическим средством - мефедроном общей массой 1,93 грамма, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Задержанного доставили в отделение для выяснения личности. Как выяснилось, 30-летний екатеринбуржец уже имел проблемы с законом. По его словам, он приобрел «синтетику» для личного употребления.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств». Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы, - добавили в полиции.