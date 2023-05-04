Как выяснилось, 30-летний екатеринбуржец уже имел проблемы с законом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге патрульные задержали рецидивиста, который перевозил партию наркотиков. Полицейские заметили подозрительного прохожего во время дежурства 2 мая в переулке Парковом. При виде силовиков мужчина заметно занервничал.

- После при личном досмотре мужчины у него был обнаружен пакетик с неизвестным веществом. Впоследствии согласно проведенной экспертизе было установлено, что изъятое является наркотическим средством - мефедроном общей массой 1,93 грамма, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Задержанного доставили в отделение для выяснения личности. Как выяснилось, 30-летний екатеринбуржец уже имел проблемы с законом. По его словам, он приобрел «синтетику» для личного употребления.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств». Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы, - добавили в полиции.