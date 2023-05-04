В Свердловской области ограничения на весеннюю охоту продлили до 10 мая

На это время приостановлена выдача разрешений, а также любительская и спортивная охота Фото: Евгения ГУСЕВА

В Свердловской области из-за профилактики лесных пожаров ограничения на весеннюю охоту продлили до 10 мая. Такие изменения связаны с особым противопожарным режимом, который действует в регионе.

- Такая мера призвана ограничить нахождение людей в лесах и предупредить возникновение природных пожаров, причиной которых в большинстве случаев является человеческий фактор, - уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

На это время приостановлена выдача разрешений, а также любительская и спортивная охота.

Напомним, в первый по-настоящему теплый день, 25 апреля, Средний Урал накрыла волна пожаров. Огонь не щадил ни леса, ни жилые дома, ни производственные площадки.