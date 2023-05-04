В Екатеринбурге отменили концерты 9 Мая на Октябрьской площади

Концерты перенесли из-за ремонта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все праздничные мероприятия 9 Мая перенесут с Октябрьской площади Екатеринбурга. Новой площадкой для концертов разных артистов станет Парк Маяковского.

Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в мэрии города и ЦПКиО. В пресс-службе уточнили, что мероприятия с Октябрьской площади пришлось убрать из-за ремонта тротуарной плитки.

Изначально на этой сцене планировали выступить в течение дня Русский народный оркестр под управлением Леонида Шкарупы, Екатерининский оркестр, хор «Доместик».

Теперь же все исполнители выступят на главной сцене ЦПКиО. Выступления начнутся с 12:00. Первым на сцену выйдет ансамбль танца и музыки «Иван да Марья» с музыкально-театрализованным представлением «Семь дней до победы». Как и планировалось ранее, группа «Земляне» с новым составом выйдет в 21:30, перед праздничным салютом.

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