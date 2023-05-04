Все произошло днем 4 мая на пересечении улиц Сулимова и Советская. Фото: паблик Вконтакте "Инцидент. Екатеринбург"

В Екатеринбурге иномарка Opel провалилась под асфальт, в яму на дороге угодило колесо машины, все произошло днем 4 мая на пересечении улиц Сулимова и Советская.

Очевидцы происшествия рассказали паблику «Инцидент. Екатеринбург», что на место приехали сотрудники ДПС, они выясняют обстоятельства случившегося.

Напомним, в январе на улице Советской в Екатеринбурге произошел похожий инцидент. Тогда на поврежденном участке была нулевая видимость. Из-за коммунальной аварии из-под земли на поверхность стали выбрасываться потоки кипятка.

В сочетании с холодной погодой они застлали все клубами пара. Из-за этого в аварию попала одна из машин. Колесами она провалилась в яму, образовавшуюся на расколотом асфальте.