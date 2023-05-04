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НовостиОбщество4 мая 2023 11:59

В Нижнем Тагиле для патриотической акции перекроют две улицы

Ограничения будут действовать 5 и 6 мая
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Так, там проведут акцию «Память» и возложат цветы к значимым монументам

Так, там проведут акцию «Память» и возложат цветы к значимым монументам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 5 и 6 мая две улицы будут перекрыты из-за мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Так, там проведут акцию «Память» и возложат цветы к значимым монументам.

- 5 мая с 16:00 будет закрыта улица Металлургов на участке от улицы Шевченко до улицы Технической, а также 6 мая с 11.45 ограничат движение по улице Кольцова на участке от дома № 20 до улицы Ульяновская, - уточнили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле из-за генеральной репетиции парада в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне перекрыли движение на трех улицах. Ограничения действовали вечером 3 мая с 18:30 до 21:00.