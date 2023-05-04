В Свердловскую область придет аномальная жара и порывистый ветер

При этом сохраняется и чрезвычайная пожарная опасность в лесах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спасатели Свердловской области выпустили очередное штормовое предупреждение. По данным синоптиков, с 5 по 8 мая в регионе ожидаются аномально жаркая погода и ветер с порывами до 15 метров в секунду. При этом сохраняется и чрезвычайная пожарная опасность в лесах.

- Лучше всего остаться дома. В течение дня рекомендуется держать закрытыми окна (ставни и шторы), особенно если они выходят на солнечную сторону. Использование кондиционера снижает риск перегрева, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Также спасатели посоветовали не оставлять в салонах автомобилей детей и животных.

- В период сильной жары возможно осложнение пожароопасной обстановки. Гражданам следует быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности, - добавили в ведомстве.