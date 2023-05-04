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НовостиНа здоровье4 мая 2023 10:49

Терапевт Раменский рассказал о первой помощи при ожоге кипятком

Что делать при ожоге кипятком
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Если ожог большой - нужно обратиться в врачу

Если ожог большой - нужно обратиться в врачу

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Терапевт Павел Раменский рассказал, что делать при ожоге кипятком. Для начала, по словам врача, нужно снять мокрую одежду и поместить поврежденный участок кожи, не задевая пузыри, под струю холодной воды. Об этом пишет NEWS.ru.

Врач рассказывает, что холодная вода поможет снизить отечность и снять острую боль. Через 15 минут пораженный участок кожи можно промокнуть салфеткой, а потом наложить стерильную повязку.

Ожоги часто сопровождаются волдырями, которые нельзя мазать жиром, мазью, маслом, так как это может привести к заражению. Йод, марганец и спирт усилят боль, а лед повредит ткани. Кроме этого, нельзя протыкать волдыри. Нужно воспользоваться специальной мазью от ожогов.