В Сургуте установят перед Днем Победы отреставрированный танк Т-62

Танк может стать частью экспозиции музея под открытым небом Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Перед Днем Победы в сквере Сургута установится отреставрированный волонтерами танк Т-62, который привезли в город еще в конце марта. До этого боевая машина находилась в составе ВС РФ, потом его списали и руководство ЦВО передало Сургуту. Об этом пишет портал ugra-news.ru.

Танк был в плачевном состоянии до реставрации. Работы проводили представители Молодежной палаты при местной Думе, а также неравнодушные горожане.

В перспективе танк Т-62 войдет в экспозицию Парка Победы под открытым небом. В городе сейчас выбирают постоянную локацию для Музея военной техники.

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