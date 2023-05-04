В Нижнем Тагиле ввели дополнительные меры пожарной безопасности

Мэрия Нижнего Тагила запретила горожанам посещать леса Фото: Лев ИСТОМИН

Для жителей Нижнего Тагила ввели дополнительные меры безопасности – здесь запретили посещать леса. Запрет действует с 3 мая из-за возросших рисков возникновения пожаров. Об этом пишет портал Тагил.ЛАЙФ.

Также жителям Нижнего Тагила запрещено разводить открытый огонь, костры, жечь траву, мусор, проводить любые пожароопасные работы.

До 5 мая в городе объявили экстренное предупреждение из-за большой вероятности лесных пожаров. Ведомства должны проводить предупредительные мероприятия, а также держать наготове спецтехнику и аварийные бригады.