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НовостиПроисшествия4 мая 2023 10:02

В Нижнем Тагиле ввели дополнительные меры пожарной безопасности

Для горожан ввели запрет на посещение лесов
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Мэрия Нижнего Тагила запретила горожанам посещать леса

Мэрия Нижнего Тагила запретила горожанам посещать леса

Фото: Лев ИСТОМИН

Для жителей Нижнего Тагила ввели дополнительные меры безопасности – здесь запретили посещать леса. Запрет действует с 3 мая из-за возросших рисков возникновения пожаров. Об этом пишет портал Тагил.ЛАЙФ.

Также жителям Нижнего Тагила запрещено разводить открытый огонь, костры, жечь траву, мусор, проводить любые пожароопасные работы.

До 5 мая в городе объявили экстренное предупреждение из-за большой вероятности лесных пожаров. Ведомства должны проводить предупредительные мероприятия, а также держать наготове спецтехнику и аварийные бригады.