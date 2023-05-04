Более 20 единиц раритетных танков пройдут на парадах Победы в Нижнем Тагиле, Челябинске и Санкт-Петербурге

Фото: пресс-служба УВЗ

Сотрудники предприятий концерна «Уралвагонзавод» на протяжении многих лет обеспечивают высокую функциональность раритетной военной техники: традиционно танки Т-З4 и самоходные артиллерийские установки принимают участие в парадах Победы в регионах присутствия концерна. Не станет исключением и 9 мая 2023 года.

- Содержание более 20 единиц раритетной техники является не только социальной ответственностью АО «Уралвагонзавод», но и вкладом концерна в формирование военно-патриотического воспитания, - уверен директор по особым поручениям Игорь Мешков.

Фото: пресс-служба УВЗ

В Нижнем Тагиле в городском параде Победы примет участие танк Т-34-85 Уралвагонзавода. Танк Т-34-85 сошел с конвейера Уральского танкового завода №183 (сейчас Уралвагонзавод) в 1945 году. Он не успел принять участие в боевых действиях, а остался на предприятии в память о трудовом подвиге заводчан в годы Великой Отечественной войны и стоит в музее бронетанковой техники УВЗ.

Машины завода-танкограда откроют Парад Победы в г. Челябинске. ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» подготовил к участию в нем три исторические машины: танк Т-34, танк ИС-3 и самоходную установку ИСУ-152. Завод бережно сохраняет машины вот уже больше полувека. Заводские испытатели очень внимательно ухаживают за техникой в течение года.

Фото: пресс-служба УВЗ

В парке раритетов 61 БТРЗ «на ходу» 10 танков Т-34 и 10 самоходных артиллерийских установок СУ-100. И в соответствие со сложившейся традицией последних лет часть из них примет участие в праздничном марше механизированной колонны по улицам Санкт-Петербурга.

- Для нас работа по содержанию парка раритетной военной техники – это не только дань уважения нашим фронтовикам, не только наша гордость, слава и наша память о Великой Победе, - считает Игорь Мешков – на мой взгляд это еще и напоминание тем, кто сегодня вновь проверяет Россию на прочность, на излом. Победа будет за нами!