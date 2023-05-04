Ко Дню Победы на фасаде вокзала Екатеринбург появились портреты участников Великой Отечественной войны

Коллективный портрет объединил участников боев. Фото: пресс-служба СвЖД

Портреты уральцев, ушедших на фронт со свердловского вокзала, ко Дню Победы появились на фасаде вокзального комплекса Екатеринбург. Полотнища с историческими фото стали альтернативой колоннам «Бессмертного полка»: железнодорожники организовали акцию, чтобы каждый современник мог сохранить и передать личную память об участниках героических событий.

Коллективный портрет объединил участников боев (в том числе работников Свердловской железной дороги), которые приближали Победу. 850 фотографий уральцев напечатаны на 12 полотнищах, каждое высотой 10 метров. Черными рамками отмечены лица тех, кто не вернулся с фронта.

Фото: пресс-служба СвЖД

Также к акции присоединились вокзалы Пермь-2, Тюмень, Ишим. На фасаде вокзала Пермь-2 размещено 350 фотографий жителей Прикамья, ушедших на фронт с пермского перрона. В Тюмени «народный мемориал» объединил портреты 350 фронтовиков-тюменцев; на вокзале Ишим размещено 150 фотографий.

Проект «Вокзал Памяти» Свердловская магистраль реализует с 2020 года. Железнодорожники предложили всем, чьи родственники уходили на войну из Свердловска, Перми, Тюмени и Ишима, стать соавторами проекта и вместе собрать из фотографий мемориал «коллективной памяти». В итоге было собрано свыше 1,5 тысяч историй и биографий фронтовиков, все они сохранены на сайте проекта ВокзалПамяти.рф.