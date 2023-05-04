Обвиняемого в убийстве молодой матери на Вторчермете отказались выпускать на свободу

Фигуранта уголовного дела оставили в СИЗО

Обвиняемого в убийстве жительницы Вторчермета Валентины Бушуеваой отказались выпускать на свободу. 4 мая Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию Эльвира Ялалтдинова, которого ранее взяли под стражу на два месяца.

- Решение суда первой инстанции оставили без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения, - пояснили в Свердловском областном суде.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». По версии следствия, бывший сожитель задушил Валентину 17 апреля.

- В настоящее время по уголовному делу следователем СКР проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Ранее мы рассказывали об убийстве 52-летней Нины Яренских. Как стало известно «КП-Екатеринбург», жительница ВИЗа была зарезана 12 ноября прошлого года в своей квартире на улице Крауля. Главный подозреваемый – ее бывший муж Юрий. Сейчас мужчина находится в розыске.