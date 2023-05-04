В Каменске-Уральском нашли способ помочь мигрантам

Фото: пресс-служба администрации Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском выпустили брошюры для мигрантов, которые живут и работают в городе. Издание выпустили мэрия и городская полиция. Об этом пишет портал KU66.RU.

Брошюра издана для трудовых мигрантов, здесь есть необходимые сведения о миграционном законодательстве, а также порядке и сроках оформления документов.

Издание поможет гостям адаптироваться в социуме, узнать информацию о местах оказания медицинской помощи, работе учреждений образования и культуры.

Часть тиража в 500 экземпляров раздали в национальные объединения города, скоро брошюры получат руководители религиозных объединений.