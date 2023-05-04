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НовостиОбщество4 мая 2023 8:18

В Каменске-Уральском нашли способ помочь мигрантам

Для них издали специальные брошюры
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Фото: пресс-служба администрации Каменска-Уральского

Фото: пресс-служба администрации Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском выпустили брошюры для мигрантов, которые живут и работают в городе. Издание выпустили мэрия и городская полиция. Об этом пишет портал KU66.RU.

Брошюра издана для трудовых мигрантов, здесь есть необходимые сведения о миграционном законодательстве, а также порядке и сроках оформления документов.

Издание поможет гостям адаптироваться в социуме, узнать информацию о местах оказания медицинской помощи, работе учреждений образования и культуры.

Часть тиража в 500 экземпляров раздали в национальные объединения города, скоро брошюры получат руководители религиозных объединений.