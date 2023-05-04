Женщину арестовали на два месяца Фото: соцсети

Свердловский областной суд оставил в СИЗО 28-летнюю Александру Полымову. Ее обвиняют в убийстве 36-летнего сожителя Григория. По словам друзей, Александра часто жаловалась на побои.

- Решение суда первой инстанции оставили без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения, - пояснили в Свердловском областном суде.

Как стало известно «КП-Екатеринбург», трагедия произошла в ночь на 17 апреля в новостройке на Суходольской. Молодая мать двоих детей не стала скрываться, а сама вызвала полицию.

- От полученного повреждения потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. - Следствием СК России осуществлен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены судебные экспертизы.

Ранее Полымова дважды была судима за кражи.