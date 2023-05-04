Конфликт обернулся стрельбой Фото: Олег ГАЛИМОВ

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался убийством у Ж/Д вокзала Екатеринбурга, которое произошло ночью 3 мая. Он поручил доложить ему о расследовании уголовного дела.

- Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, - сообщили в СК России.

Напомним, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после смерти 42-летнего мужчины у железнодорожного вокзала Екатеринбурга. Поздним вечером рядом с парковкой 50-летний автомобилист застрелил друга. Как оказалось, знакомые договорились о встрече и продолжили общение в темном Peugeot стрелявшего. Там у мужчины произошел конфликт, который обернулся стрельбой.

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