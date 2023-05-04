В Верхнем Дуброво брату и сестре, пострадавшим от бездомного пса, выплатят 45 тысяч рублей

Собака забежала во двор частного дома и напала на детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Верхнее Дуброво в мае 2022 года бездомная собака забежала во двор частного дома и напала на двух детей. Она укусила девочку за голову и сильно напугала ее брата. Их мать выбежала из дома, услышав их плач и крики, и прогнала собаку. После случившегося она обратилась в прокуратуру.

- Указанная ситуация стала возможной из-за непринятия муниципалитетом должных мер по отлову животных без владельцев, - рассказали в прокуратуре Свердловской области. - Межрайонная прокуратура в Белоярский районный суд направила исковое заявление о взыскании с администрации городского округа Верхнее Дуброво компенсации морального вреда, причиненного детям в результате нападения собаки.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме, взыскав в пользу детей компенсацию морального вреда на общую сумму 45 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу. Межрайонная прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.

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