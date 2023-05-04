Умер легендарный полковник полиции Екатеринбурга Анатолий Воищев

Анатолий Воищев ушел на пенсию 10 лет назад. Фото: предоставлено адвокатом Сергеем Колосовским

Скончался полковник милиции, ветеран МВД Анатолий Воищев. Он закончил службу начальником криминальной милиции Октябрьского РУВД, на пенсию вышелоколо десяти лет назад, прослужив более 39-ти лет. О смерти сообщили в Совете ветеранов ОВД Октябрьского района, и адвокат Сергей Колосовский.

В 90-е годы Анатолий Воищев расследовал сложные, резонансные преступления, вспоминают его коллеги.

- В конце 90-х в течение недели у нас было разбойное нападение на инкассаторов, потом убийство семьи на улице Тверитина, пять человек зарезали, потом похитили годовалого ребенка. Все раскрыли. Неделю спал в кабинете, за что получил государственную награду, - вспоминают коллеги.

Коллеги ветерана вспоминают, что долгие годы он был одним из самых старших сыщиков, который со всей ответственностью относился к службе.

- Это был зубр, который раскрывал преступления, не выходя из кабинета, информация к нему сама стекалась. Анатолий Воищев не делал карьеру, просто работал на земле и воспитывал молодежь, - вспоминает адвокат Сергей Колосовский

Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Последние несколько лет Анатолий Воищев проживал в городе Череповец Вологодской области вместе с семьей. Похоронят на городском кладбище Череповца.

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