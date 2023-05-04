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НовостиОбщество4 мая 2023 7:17

Умер легендарный полковник полиции Екатеринбурга Анатолий Воищев

Бывший начальниц РУВД Октябрьского района был на службе более 39 лет
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Анатолий Воищев ушел на пенсию 10 лет назад. Фото: предоставлено адвокатом Сергеем Колосовским

Анатолий Воищев ушел на пенсию 10 лет назад. Фото: предоставлено адвокатом Сергеем Колосовским

Скончался полковник милиции, ветеран МВД Анатолий Воищев. Он закончил службу начальником криминальной милиции Октябрьского РУВД, на пенсию вышелоколо десяти лет назад, прослужив более 39-ти лет. О смерти сообщили в Совете ветеранов ОВД Октябрьского района, и адвокат Сергей Колосовский.

В 90-е годы Анатолий Воищев расследовал сложные, резонансные преступления, вспоминают его коллеги.

- В конце 90-х в течение недели у нас было разбойное нападение на инкассаторов, потом убийство семьи на улице Тверитина, пять человек зарезали, потом похитили годовалого ребенка. Все раскрыли. Неделю спал в кабинете, за что получил государственную награду, - вспоминают коллеги.

Коллеги ветерана вспоминают, что долгие годы он был одним из самых старших сыщиков, который со всей ответственностью относился к службе.

- Это был зубр, который раскрывал преступления, не выходя из кабинета, информация к нему сама стекалась. Анатолий Воищев не делал карьеру, просто работал на земле и воспитывал молодежь, - вспоминает адвокат Сергей Колосовский

Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Последние несколько лет Анатолий Воищев проживал в городе Череповец Вологодской области вместе с семьей. Похоронят на городском кладбище Череповца.

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