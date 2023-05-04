На одной из улиц движение перекроют на все лето Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ленинском районе перекроют движение на трех улицах. Об этом предупредили в администрации Екатеринбурга.

- Жителей Екатеринбурга просят отнестись с пониманием к проведению работ и связанным с ними неудобствам, - рассказали в мэрии.

Так, с 10 мая по 30 июня движение транспорта будет закрыто по улице Уктусской, от дома № 47 на указанной улице до дома № 72 на улице Отто Шмидта. Здесь рабочие АО «ЕТК» будут модернизировать тепловые сети.

С 15 мая по 15 июня МУП «Водоканал» закроет движение транспорта по улице Громова, от здания № 28 на улице Академика Бардина до перекрестка улиц Громова и Академика Бардина. Здесь развернется строительство сети водоотведения.

На улице Автономных Республик и переулку Федорова движение перекроют на все лето. Здесь будет идти реконструкция указанной улицы. Работы продлятся с 22 мая по 30 сентября. Проведет их строительная компания «Дорстройинвест».

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