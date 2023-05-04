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НовостиОбщество4 мая 2023 7:16

В Ленинском районе перекроют движение на трех улицах

На них будут вестись работы
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
На одной из улиц движение перекроют на все лето

На одной из улиц движение перекроют на все лето

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ленинском районе перекроют движение на трех улицах. Об этом предупредили в администрации Екатеринбурга.

- Жителей Екатеринбурга просят отнестись с пониманием к проведению работ и связанным с ними неудобствам, - рассказали в мэрии.

Так, с 10 мая по 30 июня движение транспорта будет закрыто по улице Уктусской, от дома № 47 на указанной улице до дома № 72 на улице Отто Шмидта. Здесь рабочие АО «ЕТК» будут модернизировать тепловые сети.

С 15 мая по 15 июня МУП «Водоканал» закроет движение транспорта по улице Громова, от здания № 28 на улице Академика Бардина до перекрестка улиц Громова и Академика Бардина. Здесь развернется строительство сети водоотведения.

На улице Автономных Республик и переулку Федорова движение перекроют на все лето. Здесь будет идти реконструкция указанной улицы. Работы продлятся с 22 мая по 30 сентября. Проведет их строительная компания «Дорстройинвест».

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