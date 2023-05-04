В Нижнем Тагиле полугодовалый малыш умер спустя день после приема у врача

Фото: предоставила Юлия Липинская

В Нижнем Тагиле полугодовалый ребенок скончался через день после приема у педиатра. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала мама погибшего мальчика Екатерина Фуражкова.

По словам мамы, это был первый и единственный ребенок. Мальчик родился недоношенным, на 33-й неделе. Как утверждает мама, она всегда находилась с ребенком во время обязательных реабилитаций.

- Сын начал кашлять на второй неделе жизни. Врачи ставили диагноз: бронхит. Мы проводили все необходимые ингаляции, пили лекарства. На одной из реабилитаций нас отправили домой из-за кашля. Ребенок был под наблюдением врачей. Последний прием у участкового терапевта назначили на 21 февраля. Врач сказала, что хрипов не было, - рассказала «КП-Екатеринбург» мама Екатерина.

Уже утром 23 февраля мальчика не стало. Как утверждает мама, у ребенка в справке о смерти стоит диагноз – острый обструктивный ларингит. В настоящее время мама мальчика обратилась к юристам, чтобы наказать виновных в гибели ребенка.

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