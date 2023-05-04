Юные натуралисты собрали мусор на берегу реки Тагил

Нижний Тагил прибрали к майским праздникам Фото: Лев ИСТОМИН

Юные натуралисты Нижнего Тагила провели традиционный субботник на берегу реки Тагил, в районе Красного Камня. Здесь они за несколько часов собрали почти 8 кубометров отходов. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

В мероприятии приняли участие тагильчане из 13 учебных заведений города – всего больше 70 человек, большая часть из которых посещает Станцию юных натуралистов.

Отметим, что в течение апреля Нижний Тагил очистили от зимнего мусора, город полностью подготовили к майским праздникам.

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