Юные натуралисты собрали мусор на берегу реки Тагил

Нижний Тагил прибрали к майским праздникам
Фото: Лев ИСТОМИН
Юные натуралисты Нижнего Тагила провели традиционный субботник на берегу реки Тагил, в районе Красного Камня. Здесь они за несколько часов собрали почти 8 кубометров отходов. Об этом пишет портал TagilCity.ru.
В мероприятии приняли участие тагильчане из 13 учебных заведений города – всего больше 70 человек, большая часть из которых посещает Станцию юных натуралистов.
Отметим, что в течение апреля Нижний Тагил очистили от зимнего мусора, город полностью подготовили к майским праздникам.
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