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НовостиОбщество4 мая 2023 6:47

Юные натуралисты собрали мусор на берегу реки Тагил

Отсюда вывезли почти 8 кубометров отходов
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Нижний Тагил прибрали к майским праздникам

Нижний Тагил прибрали к майским праздникам

Фото: Лев ИСТОМИН

Юные натуралисты Нижнего Тагила провели традиционный субботник на берегу реки Тагил, в районе Красного Камня. Здесь они за несколько часов собрали почти 8 кубометров отходов. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

В мероприятии приняли участие тагильчане из 13 учебных заведений города – всего больше 70 человек, большая часть из которых посещает Станцию юных натуралистов.

Отметим, что в течение апреля Нижний Тагил очистили от зимнего мусора, город полностью подготовили к майским праздникам.

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