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НовостиНедвижимость4 мая 2023 6:13

В Нижнем Тагиле у Выйского пруда вырубят больше 180 деревьев

Здесь реконструируют парк
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Сквер благоустроят к осени

Сквер благоустроят к осени

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в сквере у Выйского пруда вырубят 180 деревьев и 20 кустарников в процессе благоустройства территории.

По данным портала ИА «Уральский меридиан», зеленые насаждения ликвидируют ради обустройства детской площадки и набережной, после чего на этом месте высадят саженцы.

Благоустройство Нижне-Выйского сквера началось в конце апреля 2023 года. Сейчас здесь разбирают бордюры, подпорную стену и другие устаревшие конструкции. После этого специалисты здесь заменят сети водоснабжения и отремонтируют канализационный коллектор, после чего реконструкция объекта продолжится.

Осенью объект сдадут. Здесь откроют пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки, а также макет паровоза и Черепановых.