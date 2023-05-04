В Нижнем Тагиле у Выйского пруда вырубят больше 180 деревьев

Сквер благоустроят к осени Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в сквере у Выйского пруда вырубят 180 деревьев и 20 кустарников в процессе благоустройства территории.

По данным портала ИА «Уральский меридиан», зеленые насаждения ликвидируют ради обустройства детской площадки и набережной, после чего на этом месте высадят саженцы.

Благоустройство Нижне-Выйского сквера началось в конце апреля 2023 года. Сейчас здесь разбирают бордюры, подпорную стену и другие устаревшие конструкции. После этого специалисты здесь заменят сети водоснабжения и отремонтируют канализационный коллектор, после чего реконструкция объекта продолжится.

Осенью объект сдадут. Здесь откроют пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки, а также макет паровоза и Черепановых.