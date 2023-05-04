В Екатеринбурге будут судить троицу, похитившую изделия из цветных металлов и кабеля на 36 млн

Троицу обвиняют в мошенничестве в крупном размере Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить троицу, похитившую за год изделия из цветных металлов и кабеля на сумму более 36 миллионов. Местный житель и два уроженца Республики Башкортостан похищали имущество юрлиц под предлогом перевозки грузов.

- Промониторив размещенные в сети Интернет заявки на перевозку изделий из цветных металлов и кабеля из Свердловской области или Пермского края, обвиняемые связывались с потенциальными заказчиками и сообщали заведомо ложные сведения о готовности оказать необходимые услуги по перевозке груза, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Затем еще один обвиняемый отслеживал местонахождение груза и убеждал водителя, который не знал о планируемом преступлении, передать его ему в месте, не соответствующем указанному грузоотправителем в товарно-транспортной накладной. После этого перевозимый груз перемещали в другую машину и доставляли в место, где занимались его продажей.

Трое мужчин обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Вину фигуранты признали частично. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.

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