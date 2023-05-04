Ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Свердловскую область накроет смог. Синоптики объявили неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности.
- Ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности, - рассказали в Уральском гидрометцентре.
Отмена предупреждения с 20 часов 7 мая.
Также синоптики отметили, что НМУ не коснутся севера региона - Ивдели, Пелыма, Североуральска, Качканара, Краснотурьинска, Карпинска, Серова и Нижней Туры.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru