Ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловскую область накроет смог. Синоптики объявили неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности.

- Ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности, - рассказали в Уральском гидрометцентре.

Отмена предупреждения с 20 часов 7 мая.

Также синоптики отметили, что НМУ не коснутся севера региона - Ивдели, Пелыма, Североуральска, Качканара, Краснотурьинска, Карпинска, Серова и Нижней Туры.

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