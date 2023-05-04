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НовостиОбщество4 мая 2023 4:41

Свердловскую область накроет смог

Синоптики объявили НМУ первой степени опасности
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей

Ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловскую область накроет смог. Синоптики объявили неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности.

- Ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности, - рассказали в Уральском гидрометцентре.

Отмена предупреждения с 20 часов 7 мая.

Также синоптики отметили, что НМУ не коснутся севера региона - Ивдели, Пелыма, Североуральска, Качканара, Краснотурьинска, Карпинска, Серова и Нижней Туры.

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