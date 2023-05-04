У крупной торговой сети в Екатеринбурге нашли овощи и фрукты, зараженные болезнями

На яблоках нашли возбудителя монилиоза
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге нашли овощи и фрукты, зараженные болезнями. Исследования провела испытательная лаборатория Свердловского референтного центра.
- Образцы на исследования направила крупная торговая сеть, у которой в Екатеринбурге масса розничных продуктовых магазинов, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Специалисты лаборатории, проверив образцы обнаружили на лимонах возбудителя сухой черной гнили (плеоспороза) и голубую плесень. На яблоках нашли возбудителя монилиоза - грибкового заболевания. Также были проверены томаты. На них оказалась черная бактериальная пятнистость и серая головчатая плесень.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru