У крупной торговой сети в Екатеринбурге нашли овощи и фрукты, зараженные болезнями

На яблоках нашли возбудителя монилиоза Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге нашли овощи и фрукты, зараженные болезнями. Исследования провела испытательная лаборатория Свердловского референтного центра.

- Образцы на исследования направила крупная торговая сеть, у которой в Екатеринбурге масса розничных продуктовых магазинов, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Специалисты лаборатории, проверив образцы обнаружили на лимонах возбудителя сухой черной гнили (плеоспороза) и голубую плесень. На яблоках нашли возбудителя монилиоза - грибкового заболевания. Также были проверены томаты. На них оказалась черная бактериальная пятнистость и серая головчатая плесень.

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