В Свердловской области разработали FPV-дрон «Упырь»

Дрон может нести гранаты, а также осколочно-фугасные заряды Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области при помощи 3D-принтеров разработали FPV-дрон «Упырь». Об этом сообщает ТАСС. Первая партия прошла испытания в зоне боевых действий.

- Первая партия прошла испытания в зоне проведения специальной военной операции, дроны показали себя хорошо. Сейчас вносим изменения в базовые станции, которые ретранслируют сигнал для дрона, - рассказал изданию представитель предприятия-производителя.

По словам производителя, дрон предназначен для ударов по противнику на тактическую глубину в целях изоляции зоны боевых действий и для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники на закрытых позициях. Он также может нести гранаты и осколочно-фугасные заряды.

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