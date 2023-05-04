В Нижнем Тагиле клещи покусали больше 80 человек

46% исследуемых клещей - носители болезни Лайма Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в этом году клещи покусали уже 88 человек. Как рассказала ИА «Все новости» главный специалист-эксперт местного отдела Роспотребнадзора Татьяна Ерохина, это на 38% больше, чем в такой же период 2022 года. Среди пострадавших 35 - дети до 17 лет.

При этом по данным санврачей, вакцину от клещевого энцефалита горожане ставят неохотно - привитых среди жертв только 39%, 20 горожанам ввели иммуноглобулин.

Отмечается, что официально в Нижнем Тагиле нет случаев клещевого энцефалита и лайм-боррелиоза. Однако 46% исследуемых клещей - носители болезни Лайма, а 3% - переносчики клещевого энцефалита.

По данным Роспотребнадзора, клещи встречаются, как в садах и поселках, так и в городе.

Напомним, в 2023 году в Свердловской области запланировано проведение акарицидных обработок на территории 11336 га. По данным на 2 мая обработано 2458,9 га, что составило 21,7% от площадей, подлежащих обработке.

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