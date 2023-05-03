В Нижнем Тагиле спасли кота с переломанными костями

Кот изо всех сил борется за жизнь. Фото: «Клякса»

В Нижнем Тагиле спасли кота, который застрял в оконной раме и провисел так несколько часов. Животное получило множество травм. Об этом сообщили в сообществе БФ «Клякса» во «Вконтакте».

Кот по кличке Краш долгое время жил на улице. И вот недавно его забрали себе неравнодушные тагильчане. Однако кот оказался свободолюбивым и решил пойти погулять. Животное попыталось покинуть квартиру через приоткрытую форточку.

- Краш решил вернуться на улицу и застрял. Сколько он провисел никто не знает. Утром сосед, который увидел кота, забил тревогу. Вытащили, но всем известно, что смертность 99%, - рассказали в «Кляксе».

Было решено забрать Краша в Екатеринбург. Ранее у него был обнаружен краш-синдром, блошиная и глистная инвазия, блошиный дерматит и отодектоз. Сейчас же у кота нашли перелом таза и повреждение седалищного нерва. Пока будущее животного предсказать сложно, но он отчаянно борется за жизнь. На данный момент кот находится в стационаре.

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