Определился соперника «Урала» в финале пути регионов кубка России

Игра пройдет уже в середине мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

Футбольный клуб «Урала» в финале пути регионов кубка России сойдется с «Краснодаром». Игра пройдет уже в середине мая. Об этом ФК сообщил у себя с Telegram-канале.

- Борьбу в FONBET Кубке России продолжим матчем с «Краснодаром». Вновь предстоит трудный выезд. Игра состоится 17 или 18 мая, - поделился с фанатами «Урал».

Напомним, что 3 мая «Урал» уступил «ЦСКА» в борьбе за суперфинал Кубка России. Игра прошла на «Екатеринбург Арене». Встреча команд завершилась со счетом 1:2 в пользу москвичей. На девятой минуте первого тайма «ЦСКА» отправили мяч в сетку уральцев. Гол «армейцам» забил Рай Влут, сравняв счет. Однако уже через пять минут москвичи вырвались вперед.

Поражение «шмелей» прокомментировал Глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Мэр отметил, что за почти столетние существование футбольного клуба были и триумфы, и поражения.

- Мы продолжаем борьбу за кубок. Мы верим в наших парней. Верим в их победу, - написал градоначальник в своем Telegram-канале.

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