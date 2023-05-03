В полиции возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге лжеслесарь похитил у пенсионерки почти 300 тысяч рублей. Мужчина пришел к пожилой женщине домой и забрал ее деньги. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Инцидент произошел 2 мая в доме на бульваре Культуры. К пенсионерке в квартиру постучался неизвестный мужчина. Он представился слесарем и рассказал, что в доме произошла протечка труб. И теперь ему нужно пройти в жилище пенсионерки и все проверить.

- Пенсионерка впустила «слесаря», который однако направился не в ванную комнату, а в спальню. При этом саму хозяйку он послал на кухню и велел стучать по трубам. Вскоре лжесантехник сказал, что все в порядке и ушел, - рассказали в полиции.

Спустя некоторое время женщина увидела, что у нее пропали накопления в виде 295 тысяч рублей, который лежали в шкафу в спальне. Пенсионерка поняла, что деньги украл незваный гость, пока она была на кухне. Дочь потерпевшей обратилась в полицию.

- По данному факту отделом полиции № 15 возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК Российской Федерации «Кража», - добавили в УМВД.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru