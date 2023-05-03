На Урале за три года почти девять тысяч человек получили почетное звание «Ветеран труда»

Звание присваивается указом губернатора Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Свердловской области за последние три года почти девять тысяч человек получили почетное звание «Ветеран труда», а вот с даты утверждения награды ее присвоили уже 69 тысячам уральцев.

- Претенденты-мужчины на звание должны иметь трудовой стаж от 35 до 40 лет и женщины – от 10 до 35 лет, в зависимости от рода деятельности, наличия инвалидности, количества детей, - уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Звание присваивается указом губернатора. При этом после утвердждения всех документов ветерану выдается специальное удостоверение.

- Согласно региональному законодательству, ветеранам труда положена ежемесячная выплата, которая ежегодно индексируется. В 2023 году она составляет 1022 рубля, - добавили в департаменте.