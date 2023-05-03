Два свердловчанина вышли в финал Чемпионата России по компьютерному спорту

Свердловчане поборются за денежный приз Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Три киберспортсмена из Свердловской области вышли в финал Чемпионата России по компьютерному спорту. Он состоится уже 20-21 мая в Уфе. Об этом сообщили в Федерации компьютерного спорта России.

В основном этапе состязания победу одержали три спортсмена – Алексей Баранов, выступающий в дисциплине «файтинги» и Александр Холкин вместе с Александром Мальцевым, соревнующиеся в дисциплине «технический симулятор». Парни отправятся в «Уфа-Арена», чтобы побороться за денежный приз.

- Спортсмены сразятся с другими претендентами за звание сильнейшего в своих дисциплинах. А также смогут побороться за призовой фонд в пять миллионов рублей. Вход для всех зрителей будет бесплатным, - сообщили в пресс-службе ФКС России.

Всего матч проходит в шести дисциплинах. Среди них – боевая арена, стратегия в реальном времени, соревновательные головоломки, файтинги, технический симулятор и тактический трехмерный бой.

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