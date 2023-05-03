Мэр Екатеринбурга высказался о поражении «Урала» в финале пути РПЛ в кубке России

Встреча «шмелей» и «армейцев» завершилась со счетом 1:2 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга высказался о поражении футбольного клуба «Урал» в финале пути РПЛ в кубке России против московского ЦСКА. По словам Алексея Орлова, история команды насчитывает почти сто лет, и за это время были и триумфы, и поражения.

- Команда всегда демонстрировала способность стойко переносить неудачи, продолжая идти вперед. А ее болельщики подтверждали: их любовь не зависит от счета на табло. Мы продолжаем борьбу за кубок. Мы верим в наших парней. Верим в их победу, - написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Напомним, встреча «шмелей» и «армейцев» завершилась со счетом 1:2. На этом «Урал» не завершает свою борьбу за кубок, он спускается в путь регионов, где сыграет с победителем пары «Акрон» и «Краснодар»

К ЧИТАТЕЛЮ:

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru