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НовостиПроисшествия3 мая 2023 17:00

В деревне Белоярского городского округа сильный пожар охватил сразу три дома

Изначально пламя разгорелось на двух жилых помещениях
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей локализации пожара

Огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей локализации пожара

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В деревне Белоярского городского округа сильный пожар охватил сразу три дома в частном секторе. Изначально пламя разгорелось на двух жилых помещениях, но стремительно распространилось на соседние постройки.

- Огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей локализации пожара. В тушении участвуют восемь человек и четыре единицы техники, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге произошел пожар в Академическом районе. Рядом с улицей Рябинина загорелся лес. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожар случился 2 мая в 21:02. Огонь успел охватить 20 квадратных метров. Тушить возгорание прибыли три пожарные машины и пять спасателей.