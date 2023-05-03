Огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей локализации пожара Фото: Алексей БУЛАТОВ

В деревне Белоярского городского округа сильный пожар охватил сразу три дома в частном секторе. Изначально пламя разгорелось на двух жилых помещениях, но стремительно распространилось на соседние постройки.

- Огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей локализации пожара. В тушении участвуют восемь человек и четыре единицы техники, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге произошел пожар в Академическом районе. Рядом с улицей Рябинина загорелся лес. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожар случился 2 мая в 21:02. Огонь успел охватить 20 квадратных метров. Тушить возгорание прибыли три пожарные машины и пять спасателей.