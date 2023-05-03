О местонахождении Владислава неизвестно с 1 мая. Фото: поисковый отряд «Прорыв»

В Березовском начались поиски пропавшего 28-летнего мужчины. Владислав Филинков нуждается в медицинской помощи. О его местонахождении неизвестно с 1 мая. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

- Приметы – рост 175 сантиметров, среднего телосложения, глаза карего цвета, темного цвета волосы, - рассказали в «Прорыве».

На момент пропажи мужчина был одет в кроссовки черного цвета, темно-зеленые штаны и куртку темного цвета. На данный момент поисками Владислава занимаются волонтеры и сотрудники полиции.

Если вам известно, где может находиться мужчина, сообщите об этом волонтеру Надежде по номеру 89521303370. Также вы можете позвонить в ОВД Березовского городского округа, набрав 83436947500.

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