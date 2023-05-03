Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 мая 2023 16:17

Медработник из Красноуфимска подарила мошенникам больше 600 тысяч рублей

48-летней женщине позвонил якобы сотрудник ФСБ
Дарья ЧИПУРИНА
По данному факту полиция уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество»

По данному факту полиция уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медработник из Красноуфимска доверилась телефонным мошенникам и перевела больше 600 тысяч на неизвестный счет. На имя женщины якобы пытались взять кредит. Об этом сообщили в МО МВД России «Красноуфимский».

Накануне в дежурную часть обратилась 48-летняя свердловчанка. Она рассказала, что стала жертвой аферистов. Ей позвонил мужчина и сообщил, что на ее имя пытаются взять займ. Тогда женщина не поверила звонившему и сбросила.

- После этого в популярном мессенджере потерпевшей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником ФСБ и сказал, что на имя гражданки оформлен кредит и необходимо зайти в приложение онлайн-банка и следовать указаниям неизвестных. Злоумышленник сообщил, что в банке неизвестные хотели снять денежные средства заявительницы, - рассказали в полиции.

А для того, чтобы мошенники не забрали все деньги женщины, ей нужно перевести средства на «безопасный» счет. Так свердловчанка и поступила, она через банкомат отправила аферистам 686 тысяч рублей. Только потом женщина поняла, что ее обманули.

По данному факту полиция уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленников будут искать.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru