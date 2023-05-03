Медработник из Красноуфимска подарила мошенникам больше 600 тысяч рублей

По данному факту полиция уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медработник из Красноуфимска доверилась телефонным мошенникам и перевела больше 600 тысяч на неизвестный счет. На имя женщины якобы пытались взять кредит. Об этом сообщили в МО МВД России «Красноуфимский».

Накануне в дежурную часть обратилась 48-летняя свердловчанка. Она рассказала, что стала жертвой аферистов. Ей позвонил мужчина и сообщил, что на ее имя пытаются взять займ. Тогда женщина не поверила звонившему и сбросила.

- После этого в популярном мессенджере потерпевшей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником ФСБ и сказал, что на имя гражданки оформлен кредит и необходимо зайти в приложение онлайн-банка и следовать указаниям неизвестных. Злоумышленник сообщил, что в банке неизвестные хотели снять денежные средства заявительницы, - рассказали в полиции.

А для того, чтобы мошенники не забрали все деньги женщины, ей нужно перевести средства на «безопасный» счет. Так свердловчанка и поступила, она через банкомат отправила аферистам 686 тысяч рублей. Только потом женщина поняла, что ее обманули.

По данному факту полиция уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленников будут искать.

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