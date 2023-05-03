В Екатеринбурге трехлетняя малышка попала под машину во время прогулки во дворе

Девочка получила перелом правой ключицы и травму головы. Фото: отделение пропаганды ГИБДД

В Екатеринбурге трехлетняя малышка попала под колеса отечественной легковушки во время прогулки во дворе жилого дома. Инцидент произошел вечером 3 мая на улице Крестинского.

По предварительным данным, водитель Lada Vesta двигался в сторону улицы Родонитовой, а пострадавшая вышла из-за припаркованного автомобиля.

- В результате ДТП девочку с места происшествия бригадой скорой медицинской помощи с переломом правой ключицы и травмой головы доставили в лечебное учреждение, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Автоинспекторы установили, что за рулем был 31-летний мужчина, имеющий водительский стаж восемь лет. Он рассказал, что девочка появилась на дороге неожиданно.