В Екатеринбурге начал свою работу проект «Вокзал памяти»

Акция проходит в городе уже в четвертый раз. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге стартовал проект «Вокзал памяти». Располагается он у главного входа в Железнодорожный вокзал. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Акция проходит в городе уже в четвертый раз. На фасаде здания разместили фотографии 850 уральцев, уехавших на фронт с вокзала. Для проведения проекта задействовали 12 крупных полотен. Каждое из них высотой 10 метров.

- Для проекта сотни фотографий ветеранов, вставших на защиту Родины в то непростое время, объединили в коллективный портрет. Среди них и сотрудники Свердловской железной дороги. Черными рамками отмечены лица тех, кто не вернулся с фронта, - рассказали в департаменте.

Впервые такую акцию реализовали еще в 2020 году. Тогда из-за пандемии не было возможности провести шествие «Бессмертный полк». Именно так жители региона решили увековечить память о своих предках. На данный момент в проекте участвуют Тюмень, Ишим и Пермь.

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