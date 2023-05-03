В Екатеринбурге начал свою работу проект «Вокзал памяти»

Акция проходит в городе уже в четвертый раз. Фото: департамент информационной политики Свердловской области
В Екатеринбурге стартовал проект «Вокзал памяти». Располагается он у главного входа в Железнодорожный вокзал. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Акция проходит в городе уже в четвертый раз. На фасаде здания разместили фотографии 850 уральцев, уехавших на фронт с вокзала. Для проведения проекта задействовали 12 крупных полотен. Каждое из них высотой 10 метров.
- Для проекта сотни фотографий ветеранов, вставших на защиту Родины в то непростое время, объединили в коллективный портрет. Среди них и сотрудники Свердловской железной дороги. Черными рамками отмечены лица тех, кто не вернулся с фронта, - рассказали в департаменте.
Впервые такую акцию реализовали еще в 2020 году. Тогда из-за пандемии не было возможности провести шествие «Бессмертный полк». Именно так жители региона решили увековечить память о своих предках. На данный момент в проекте участвуют Тюмень, Ишим и Пермь.
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