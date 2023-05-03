На Свердловскую область обрушится шквалистый ветер

По данным синоптиков, его порывы будут достигать 27 метров в секунду Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловские спасатели объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра, который обрушится на регион вечером 3 мая и днем 4 мая. По данным синоптиков, его порывы будут достигать 27 метров в секунду.

- При сильном ветре просим избегать нахождения людей и автотранспортных средств вблизи рекламных конструкций, ветхих строений и деревьев, не оставлять открытыми окна и балконные двери. Ограничить проведение работ на открытом воздухе, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Также спасатели призывают соблюдать меры пожарной безопасности и не применять открытый огонь. О любых чрезвычайных ситуациях можно сообщать по единому номеру вызова экстренных служб – 112.