В Сосьве после страшного пожара начали строительство многоэтажки на 60 квартир

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Сосьве после страшного пожара, который уничтожил десятки жилых домов, начали строительство многоэтажки на 60 квартир, ее возведут по поручению Евгения Куйвашева.

В настоящее время строители начали разработку котлована. Участок под стройку огорожен. На площадке работают восемь единиц техники.

- Специалисты Серовских электрических сетей филиала «Россети Урал» выполнили фактическое присоединение строительной площадки будущего дома к восстановленной электросетевой инфраструктуре, - уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в селекторе под руководством президента Владимира Путина.